Un anno di Covid per i giornalisti stranieri in Italia: “Nostre redazioni non credevano a quello che succedeva. Qui fiducia nello Stato” (Di domenica 21 febbraio 2021) A un anno dalla scoperta del paziente 1 di Codogno, i cronisti della Stampa Estera di Roma raccontano la loro esperienza. ”Mi ricordo il giorno in cui si è deciso di chiudere la Regione Lombardia – dichiara Jenna Vehviläinen, corrispondente della televisione statale finlandese Yleisradio – e nonostante la notizia fosse stata battuta da tutte le maggiori agenzie internazionali, la mia redazione non ci credeva, mi chiamava dicendomi ”ma Jenna è vero?”. ”La Francia all’inizio pensava fosse un fenomeno solo Italiano – aggiunge Eric Jozsef, giornalista di Libération – al punto che insieme ad un gruppo di corrispondenti francofoni abbiamo scritto una lettera alle autorità francesi, per dire loro che la pandemia si sarebbe allargata ed era urgente prendere delle misure precauzionali”. “Io ho raccontato un’Italia virtuosa – fa eco Tom ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) A undalla scoperta del paziente 1 di Codogno, i cronisti della Stampa Estera di Roma raccontano la loro esperienza. ”Mi ricordo il giorno in cui si è deciso di chiudere la Regione Lombardia – dichiara Jenna Vehviläinen, corrispondente della televisione statale finlandese Yleisradio – e nonostante la notizia fosse stata battuta da tutte le maggiori agenzie internazionali, la mia redazione non ci credeva, mi chiamava dicendomi ”ma Jenna è vero?”. ”La Francia all’inizio pensava fosse un fenomeno solono – aggiunge Eric Jozsef, giornalista di Libération – al punto che insieme ad un gruppo di corrispondenti francofoni abbiamo scritto una lettera alle autorità francesi, per dire loro che la pandemia si sarebbe allargata ed era urgente prendere delle misure precauzionali”. “Io ho raccontato un’virtuosa – fa eco Tom ...

FerzanOzpetek : Il 20 febbraio sarà la Giornata nazionale del personale sanitario. “Quest’anno in memoria dei professionisti morti… - emergency_ong : È passato un anno dalla notizia che avrebbe cambiato le vite di tutti noi. Fin da quei primi giorni abbiamo sentito… - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - cislareametrobo : RT @FurlanAnnamaria: Grazie al Presidente #Mattarella per aver ricordato oggi il lavoro straordinario del personale sanitario che da un ann… - Sonia74315808 : RT @MarcoNoel19: Un anno di Covid in Italia. Percepiti 96. -