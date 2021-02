Tinta rossa capelli | 50 sfumature impazzano sullo schermo e fuori

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lo scorso dicembre è stato annunciato il cast completo del live action de La Sirenetta, iconico cartoon targato Disney: nella parte di Ariel la giovane Halle Bailey. Al di là delle polemiche sul fatto che l’attrice sia di colore e non bianca come nel cartone del 1989, a noi beauyhaolic interessa una sola questione: nel film Halle/Ariel manterrà la chioma rosso fuoco che identifica e caratterizza il personaggio animato? Lo scopriremo solo vedendo qualche scatto in anteprima dal set, al momento non pervenuto (purtroppo, causa Covid, anche questa produzione è stata fortemente rallentata). In ogni caso non restiamo a bocca asciutta perché su Instagram da qualche tempo le celeb si mostrano con redhead nella sfumatura Little Mairmed, a conferma dell’hair trend sui cui avevamo già sintonizzato le antenne: il rosso è il nuovo rosa.

... i petali di rosa, la barbabietola o i petali d'ibisco. Tutti questi, lasciati in infusione, consentono di estrapolare unanaturale per colorare o avere riflessi rossi per i propri ...In occasione dei BET Awards di quell'anno, la pop star ha sfoggiato unadalle sfumature scure, che ha reso comunque il suo look audace e grintoso, proprio come lei. A sinistra anno 2011, ...Grazie a Beth Harmon, protagonista della serie cult «La Regina degli Scacchi», le nuance del rosso per la testa sono tornate a fare scintille. Ora le chiome scarlatte conquistano cinema e Tv, mentre l ...Nella 41esima puntata del Grande Fratello Vip la modella brasiliana ha sfoggiato un look sofisticato e audace, confermando la sua passione per le ...