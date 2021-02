Terrorizzata | ha il Covid La Venier lo scopre in collegamento | panico e cedimento in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Commozione a Domenica In. Nella puntata del 21 febbraio si parla ancora di coronavirus, essendo passato un anno dal primo caso italiano. Qui, in, Ornella Muti. L'attrice ha ammesso che la figlia Carolina ha contratto il-19 e non ha nascosto di essere preoccupata. “Una cosa che ti terrorizza - ha spiegato la Muti - è stata molto attenta e sono spaventata, non mi va più di vivere così. Ho paura per i figli, per me, non poterla raggiungere è un grande dolore”. E ancora: “Aiutiamo gli italiani ad andare avanti. Dobbiamo vivere e abbracciarci”. L'attrice è ora in Puglia per girare un nuovo film. "Sul set siamo molto attenti a rispettare i protocolli sanitari - ha premesso -, ma voglio assolutamente vaccinarmi. Ne usciremo solo vaccino, non c'è altra scelta: così non si può lavorare, né vivere". Poi è il turno di Alessandro ...