Pirlo: 'Col Crotone c'è Buffon. Dybala ancora fuori: invece di migliorare...' (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Maestro fa l'appello, e conta gli assenti. In particolare ce ne sarà uno, domani contro il Crotone, di cui si aspettava il rientro e che invece resta un cruccio: 'Dybala non è ancora disponibile - ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Maestro fa l'appello, e conta gli assenti. In particolare ce ne sarà uno, domani contro il, di cui si aspettava il rientro e cheresta un cruccio: 'non èdisponibile - ...

forumJuventus : GdS: 'Il piano Dybala. Venti giorni di rodaggio per essere al top, obiettivo il 9 marzo: ritorno con il Porto. Pirl… - ZZiliani : STORICO!!! La Disciplinare del Tribunale FJGC derubrica la gravità della bestemmia di #Buffon: era come quella di… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Pirlo: “#Dybala ancora fuori, gioca #Buffon. Col #Crotone è importante per lo scudetto” #JuveCrotone #Juventus https://t.… - sportli26181512 : Pirlo: 'Col Crotone c’è Buffon. Dybala ancora fuori: invece di migliorare...': Pirlo: 'Col Crotone c’è Buffon. Dyba… - Gazzetta_it : #Pirlo: “#Dybala ancora fuori, gioca #Buffon. Col #Crotone è importante per lo scudetto” #JuveCrotone #Juventus… -