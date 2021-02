Medagliere Mondiali sci alpino 2021 | l’Austria chiude in testa Italia sesta con un oro e un argento

(Di domenica 21 febbraio 2021) Idi scisi disputano a Cortina d’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. Sono tredici i titoli iridati in palio, sei per genere più uno a squadre miste. Prima settimana con le discipline veloci, seconda con combinate, paralleli e discipline tecniche. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna.SCI# Paese O A B T 1 Austria 5 1 2 8 2 Svizzera 3 1 5 9 3 Francia 2 1 2 5 4 Norvegia 2 0 1 3 5 USA 1 1 2 4 61 1 0 2 7 Germania 0 3 1 4 8 Slovacchia 0 2 0 2 9 Croazia 0 1 0 1 9 Svezia 0 1 0 1 # Totale 13 11 12 36 Foto: LaPresse

