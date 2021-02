Marotta: «Il Derby ha sempre dato messaggi positivi. Sulle parole di Zhang…» (Di domenica 21 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan. Le sue parole. Derby – «Il Derby viene in un momento storico straordinario per i due club. La preparazione svolta da Conte è stata meticolosa in tutti i dettagli». IBRAHIMOVIC-LUKAKU – «Il Derby ha sempre avuto il sapore agonistico acceso ma al di là di quello che succede in campo i messaggi che vengono fuori sono sempre positivi» parole DI ZHANG – «parole di Zhang? Sono certo che la proprietà deciderà per il meglio negli interessi del club. Noi come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Milan. Le sue– «Ilviene in un momento storico straordinario per i due club. La preparazione svolta da Conte è stata meticolosa in tutti i dettagli». IBRAHIMOVIC-LUKAKU – «Ilhaavuto il sapore agonistico acceso ma al di là di quello che succede in campo iche vengono fuori sonoDI ZHANG – «di Zhang? Sono certo che la proprietà deciderà per il meglio negli interessi del club. Noi come ...

