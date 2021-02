Liquid si qualifica ai playoff del IEM Katowice

Leggi su esports247

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nel torneo più importante da quando la squadra ha ingaggiato Gabriel “FalleN” Toledo, Teamsi è assicurato un posto neidell’ Intel Extreme Masters CS:GO World Championships o abbreviato IEM. La nota squadra di esports è riuscita nel suo intento grazie alla vittoria per 2 a 1 contro Team Vitality. Perla gara è stata in salita avendo iniziato con una sconfitta al cardiopalma per 19 a 16 nella mappa Nuke. Grazie alla grande prestazione di FalleN però è riuscita a pareggiare la serie vincendo in Vertigo. La terza mappa dove si è svolto il terzo set è stata Mirage doveha vinto per 16 a 12 una delle gare più combattute degli ultimi mesi. Entrambe le squadre avrebbero meritato la vittoria per la forza e la tenacia messa in campo.per ora non ...