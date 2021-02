Isola dei Famosi, entrano due nuovi concorrenti: un personaggio del web ed un’ex gieffina (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 12 Marzo tornerà l’Isola dei Famosi, per la prima volta condotta da Ilary Blasi. Sembra che nel cast troveremo Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinioniste, mentre l’inviato sarà Massimiliano Rosolino, che inizialmente sarebbe dovuto sbarcare come concorrente. Molti nomi svelati per quanto riguarda i vip che dovranno affrontare la lunga e difficile avventura: Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte top secret, Akash Kumar, Fariba (madre di Giulia Salemi), Clemente Russo, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia. Sarebbero invece saltati Amedeo Goria e Giovanni Ciacci per non aver superato i test medici prima della partenza. Ora TvBlog svela il nome di altri due naufraghi: il primo è Simone Paciello, in arte Awed, youtuber da circa due milioni di followers, che conduce attualmente il ... Leggi su trendit (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 12 Marzo tornerà l’dei, per la prima volta condotta da Ilary Blasi. Sembra che nel cast troveremo Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinioniste, mentre l’inviato sarà Massimiliano Rosolino, che inizialmente sarebbe dovuto sbarcare come concorrente. Molti nomi svelati per quanto riguarda i vip che dovranno affrontare la lunga e difficile avventura: Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte top secret, Akash Kumar, Fariba (madre di Giulia Salemi), Clemente Russo, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia. Sarebbero invece saltati Amedeo Goria e Giovanni Ciacci per non aver superato i test medici prima della partenza. Ora TvBlog svela il nome di altri due naufraghi: il primo è Simone Paciello, in arte Awed, youtuber da circa due milioni di followers, che conduce attualmente il ...

