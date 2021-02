Insulti a Giorgia Meloni, Mattarella le telefona per esprimerle personalmente la sua solidarietà (Di domenica 21 febbraio 2021) Insulti a Giorgia Meloni, il presidente Mattarella le telefona per esprimerle personalmente la sua solidarietà per il brutto affronto subìto. La giornata di ieri, che ha registrato la brutta pagina di Insulti volgari rivolti a Giorgia Meloni. Funzionali a una violenza verbale gratuita. Una brutalità che nulla ha a che fare con il dissenso democratico o la critica politica. È stata davvero una brutta pagina di attacchi sconcertanti e oscenità, sferzate senza ritegno dal docente universitario Giovanni Gozzini. Il quale, intervenendo all’emittente Controradio, ha denigrato pesantemente Giorgia Meloni. Una pagina, insomma, scritta in nome di motivazioni critiche che nulla ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 febbraio 2021), il presidenteleperla suaper il brutto affronto subìto. La giornata di ieri, che ha registrato la brutta pagina divolgari rivolti a. Funzionali a una violenza verbale gratuita. Una brutalità che nulla ha a che fare con il dissenso democratico o la critica politica. È stata davvero una brutta pagina di attacchi sconcertanti e oscenità, sferzate senza ritegno dal docente universitario Giovanni Gozzini. Il quale, intervenendo all’emittente Controradio, ha denigrato pesantemente. Una pagina, insomma, scritta in nome di motivazioni critiche che nulla ...

beatrice_tom : RT @doluccia16: Attendo parole di indignazione di Laura Boldrini sugli insulti rivolti dal professorone a Giorgia Meloni. A tutt'ora sul s… - Domenic97633723 : RT @matteosalvinimi: Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo “professore” merita il licenziam… - Fef58 : RT @Lucilla_888: ??In Primis Civiltà, Educazione Rispetto per le Donne. ??Insulti ignobili sessisti a Giorgia Meloni. ??Giornalisti servi,Uo… - francoscoca : RT @MT_Meli_: La vicenda degli insulti (“vacca”, “scrofa”) rivolti da tal Gozzini a Giorgia Meloni non può terminare con delle semplici scu… - AnyOtherWorld : RT @vlavivlava: Fermo restando il mio disgusto politico per le idee di Giorgia Meloni credo sia profondamente sbagliato attaccare qualcuno… -