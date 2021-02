“In Danimarca sanno che c’è più efficienza se si passano meno ore in ufficio. Il mio stipendio è il 60% in più rispetto ai colleghi italiani” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Si legge spesso che la Danimarca sia il Paese più felice al mondo. Non credo sia vero, ma è sicuramente un luogo dove si può essere felici al lavoro”. Mattia Siragusa, 34 anni, originario della provincia di Varese, è consulente speciale e project manager, assunto a tempo indeterminato, presso il dipartimento di tecnologie sanitarie dell’Università Tecnica Danese. Si è trasferito in Danimarca nel 2015, è stato selezionato primo tra 90 candidati e da 6 anni vive a Copenaghen con sua moglie, anche lei laureata in Italia ed emigrata all’estero. Tornare? “Non vedo l’ora, però chissà se accadrà mai veramente”. Dopo il liceo scientifico Mattia frequenta l’Università di Milano e quella di Pavia. Poi, la richiesta di colloquio per il posto di dottorato in fisica arrivata dalla DTU. Sveglia alle 4, volo da Malpensa alle 7, incontro alle 11, “pranzo e cena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “Si legge spesso che lasia il Paese più felice al mondo. Non credo sia vero, ma è sicuramente un luogo dove si può essere felici al lavoro”. Mattia Siragusa, 34 anni, originario della provincia di Varese, è consulente speciale e project manager, assunto a tempo indeterminato, presso il dipartimento di tecnologie sanitarie dell’Università Tecnica Danese. Si è trasferito innel 2015, è stato selezionato primo tra 90 candidati e da 6 anni vive a Copenaghen con sua moglie, anche lei laureata in Italia ed emigrata all’estero. Tornare? “Non vedo l’ora, però chissà se accadrà mai veramente”. Dopo il liceo scientifico Mattia frequenta l’Università di Milano e quella di Pavia. Poi, la richiesta di colloquio per il posto di dottorato in fisica arrivata dalla DTU. Sveglia alle 4, volo da Malpensa alle 7, incontro alle 11, “pranzo e cena ...

"In Danimarca sanno che c'è più efficienza se si passano meno ore in ufficio Il Fatto Quotidiano

