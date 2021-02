Il riscatto della competenza, anche in tv: il caso di Antonella Clerici, “messa in panchina” e poi tornata Regina della Rai (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ricordati, in Itala vale la regola delle tre ‘G’: la giusta telefonata, al giusto momento, alla giusta persona”, la sintesi efficace di Renè Ferretti, il personaggio di Boris interpretato da Francesco Pannofino. Un modo per descrivere alla perfezione alcuni meccanismi della tv nostrana invasa da raccomandati e incompetenti. Servono, aggiungiamo noi, quelli bravi che permettono di tenere in piedi la baracca. Servono come immagine, servono come sostanza. Servono perché il successo sul piccolo schermo risiede nell’avere proprio le competenze richieste in quel preciso momento. Il riscatto della competenza, la nuova centralità del professionismo. Calza a pennello il caso Antonella Clerici, con un lungo curriculum, una lista di successi ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “Ricordati, in Itala vale la regola delle tre ‘G’: la giusta telefonata, al giusto momento, alla giusta persona”, la sintesi efficace di Renè Ferretti, il personaggio di Boris interpretato da Francesco Pannofino. Un modo per descrivere alla perfezione alcuni meccanismitv nostrana invasa da raccomandati e incompetenti. Servono, aggiungiamo noi, quelli bravi che permettono di tenere in piedi la baracca. Servono come immagine, servono come sostanza. Servono perché il successo sul piccolo schermo risiede nell’avere proprio le competenze richieste in quel preciso momento. Il, la nuova centralità del professionismo. Calza a pennello il, con un lungo curriculum, una lista di successi ma ...

