Il Cagliari ha deciso di esonerare Di Francesco | si ragiona al sostituto

La sconfitta interna col Torino non è stata mandata giù, dal presidente Tommaso Giulini, che ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco e affidare il suo Cagliari ad un altro allenatore. Stando a quanto riporta Sky Sport, nelle scorse ore i rossoblù hanno avuto contatti con Semplici e Andreazzoli, trovando però difficoltà nell'impostare una trattativa perché entrambi i tecnici vorrebbero con sé i rispettivi staff mentre il Cagliari vuole tenere l'allenatore in seconda Calzona e il preparatore atletico Baldus. Un compromesso potrebbe essere raggiunto in questo senso con Roberto Donadoni, la decisione è attesa nelle prossime ore.

