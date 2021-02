Grande Fratello Vip, la dichiarazione di Tommaso Zorzi a Stefania Orlando: «Sei la mia metà» (Di domenica 21 febbraio 2021) Grande Fratello Vip, la dichiarazione di Tommaso Zorzi a Stefania Orlando (nella foto): «Sei la mia metà». Oltre alle coppie di fidanzati all’interno della casa c’è quella di due grandi amici che si sono scoperti e supportati giorno dopo giorno e che i fan ormai chiamano “Zorzando” Stefania Orlando che venerdì sera ha vinto il televoto contro Giulia Salemi ha creato all’interno della casa un legame speciale con Tommaso Zorzi. L’influencer, prima di scoprire l’esito del televoto le ha fatto una sorpresa. Una dichiarazione d’amore in pure stile “Zorzando”. «Stefi – dice Tommaso – quello che hai visto è tutto vero, sei più di un fidanzato, anche perché ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021)Vip, ladi(nella foto): «Sei la mia». Oltre alle coppie di fidanzati all’interno della casa c’è quella di due grandi amici che si sono scoperti e supportati giorno dopo giorno e che i fan ormai chiamano “Zorzando”che venerdì sera ha vinto il televoto contro Giulia Salemi ha creato all’interno della casa un legame speciale con. L’influencer, prima di scoprire l’esito del televoto le ha fatto una sorpresa. Unad’amore in pure stile “Zorzando”. «Stefi – dice– quello che hai visto è tutto vero, sei più di un fidanzato, anche perché ...

