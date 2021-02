GF Vip, le lacrime disperate di Dayane Mello: “Voglio morire”. Pretelli la rassicura: “Ti adorano tutti” (Di domenica 21 febbraio 2021) Mancano ormai pochi giorni al termine della quinta edizione del Grande Fratello VIP, dopo due rinvii che hanno fatto diventare lunghissima la permanenza dei concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Lunedì 1 marzo si conoscerà il nome del trionfatore o della trionfatrice dell’edizione 2020-2021. Ad una settimana circa dalla conclusione, una delle prime finaliste, Dayane Mello, ha cominciato a mostrare segni di cedimento, complice la terribile vicenda familiare che l’ha colpita di recente. Come noto, Dayane ha perso suo fratello Lucas – al quale era molto legata, ndr – in un incidente stradale avvenuto in Brasile. Una notizia sconvolgente per la modella brasiliana, che ha scelto di rimanere comunque all’interno della Casa ma che ora sente il peso di un dolore troppo forte e certamente non elaborato a ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 febbraio 2021) Mancano ormai pochi giorni al termine della quinta edizione del Grande Fratello VIP, dopo due rinvii che hanno fatto diventare lunghissima la permanenza dei concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Lunedì 1 marzo si conoscerà il nome del trionfatore o della trionfatrice dell’edizione 2020-2021. Ad una settimana circa dalla conclusione, una delle prime finaliste,, ha cominciato a mostrare segni di cedimento, complice la terribile vicenda familiare che l’ha colpita di recente. Come noto,ha perso suo fratello Lucas – al quale era molto legata, ndr – in un incidente stradale avvenuto in Brasile. Una notizia sconvolgente per la modella brasiliana, che ha scelto di rimanere comunque all’interno della Casa ma che ora sente il peso di un dolore troppo forte e certamente non elaborato a ...

