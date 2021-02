Dispersione scolastica, il Covid ha alzato i numeri: rischia un alunno su quattro. Anief: più tempo scuola, facciamo come in Francia (Di domenica 21 febbraio 2021) In Italia già prima della pandemia avevamo un tasso di Dispersione scolastica superiore al 13%, anche se il trend era in discesa negli ultimi anni grazie al lavoro che si era portato avanti: lo dice la Comunità di Sant’Egidio, al termine di un’inchiesta svolta in ventitré città di dodici regioni coinvolgendo 2.800 bambini che frequentano 80 doposcuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) In Italia già prima della pandemia avevamo un tasso disuperiore al 13%, anche se il trend era in discesa negli ultimi anni grazie al lavoro che si era portato avanti: lo dice la Comunità di Sant’Egidio, al termine di un’inchiesta svolta in ventitré città di dodici regioni coinvolgendo 2.800 bambini che frequentano 80 dopo. L'articolo .

