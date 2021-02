Denver, il motore del Boeing 777 esplode mentre è in volo: i detriti cadono sui sobborghi (Di domenica 21 febbraio 2021) Un volo della United Airlines partito dall’aeroporto di Denver ha avuto un incidente poco dopo il decollo. Il motore del Boeing 777-200, diretto a Honolulu, è esploso in volo e i detriti sono precipitati sui sobborghi della capitale del Colorado. Terrorizzati gli abitanti, che hanno visto parte dell’aereo prendere fuoco e subito dopo hanno assistito per almeno 10 minuti alla pioggia di metallo. I piloti sono stati in grado di tornare all’aeroporto di Denver e atterrare in sicurezza, mentre si aprono indagini sull’incidente. Denver, il motore del Boeing 777 esplode in volo Intorno alle 13 di sabato la polizia di Broomfield, nell’aerea ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Undella United Airlines partito dall’aeroporto diha avuto un incidente poco dopo il decollo. Ildel777-200, diretto a Honolulu, è esploso ine isono precipitati suidella capitale del Colorado. Terrorizzati gli abitanti, che hanno visto parte dell’aereo prendere fuoco e subito dopo hanno assistito per almeno 10 minuti alla pioggia di metallo. I piloti sono stati in grado di tornare all’aeroporto die atterrare in sicurezza,si aprono indagini sull’incidente., ildel777inIntorno alle 13 di sabato la polizia di Broomfield, nell’aerea ...

