(Di domenica 21 febbraio 2021) 'Nessuno stravolgimento, non mando i polli per aria, come dicono gli americani, per rimetterli a posto. Se ci sono delle cose che vanno bene si continuerà su quella strada'. Ecco le prime parole di ...

zazoomblog : Dagnoni: Niente stravolgimenti. E Cassani è insostituibile - #Dagnoni: #Niente #stravolgimenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Dagnoni Niente

TUTTOBICIWEB.it

Le donne ?ha anche provato a precisare il senso di alcune dichiarazioni che avevano scatenato polemiche perché vissute come discriminatorie nei confronti delle donne nel ciclismo: 'Ho detto ...Le donne ?ha anche provato a precisare il senso di alcune dichiarazioni che avevano scatenato polemiche perché vissute come discriminatorie nei confronti delle donne nel ciclismo: 'Ho detto ...UNA?QUESTIONE?DI?CUORE. È una questione di cuore e di passione, che non si compra di certo al mercato, che non puoi ingannare, raggirare o prendere in giro, anche perché in questo caso prenderesti per ...Il nuovo presidente della Federazione Ciclistica Italiana blinda il c.t della Nazionale: "Non possiamo farne a meno" ...