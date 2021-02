Crollo totale per Salvini su Facebook: interazioni dimezzate con governo Draghi europeista (Di domenica 21 febbraio 2021) I sondaggi politici ai tempi dei social non sono solo quelli condotti dai vari istituti che in questi anni si sono fatti un nome sotto questo punto di vista e, a tal proposito, è molto significativo quanto abbiamo raccolto oggi 21 febbraio in merito al seguito di Salvini su Facebook. Come tutti sanno, gli anni d’oro per la Lega e per il suo Segretario sono iniziati attorno al 2015, quando c’è stato anche un cambio di passo per quanto concerne la comunicazione del leader politico sui propri canali 2.0. Drastico calo per le interazioni nella pagina Facebook di Salvini Un trend che abbiamo iniziato ad analizzare nei giorni scorsi, quando i post di Salvini su Facebook hanno fatto registrare i primi commenti dei suoi sostenitori tendenzialmente più favorevoli alle recenti ... Leggi su bufale (Di domenica 21 febbraio 2021) I sondaggi politici ai tempi dei social non sono solo quelli condotti dai vari istituti che in questi anni si sono fatti un nome sotto questo punto di vista e, a tal proposito, è molto significativo quanto abbiamo raccolto oggi 21 febbraio in merito al seguito disu. Come tutti sanno, gli anni d’oro per la Lega e per il suo Segretario sono iniziati attorno al 2015, quando c’è stato anche un cambio di passo per quanto concerne la comunicazione del leader politico sui propri canali 2.0. Drastico calo per lenella paginadiUn trend che abbiamo iniziato ad analizzare nei giorni scorsi, quando i post disuhanno fatto registrare i primi commenti dei suoi sostenitori tendenzialmente più favorevoli alle recenti ...

