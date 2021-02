Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Lunedi 22 Febbraio 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ariete questo lunedì aprirà l’ultima settimana del mese di Febbraio e vi regalerà una giornata abbastanza tranquilla. Leone Venere non sarà più in una posizione sfavorevole e quindi già da questo lunedì potrete dare ampio spazio ai sentimenti. Capricorno oggi la Luna sarà in una posizione di opposizione e quindi l’umore non sarà affatto dei Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ariete questo lunedì aprirà l’ultima settimana del mese die vi regalerà una giornata abbastanza tranquilla. Leone Venere non sarà più in una posizione sfavorevole e quindi già da questo lunedì potrete dare ampio spazio ai sentimenti. Capricorno oggi la Luna sarà in una posizione di opposizione e quindi l’umore non sarà affatto dei

NicolaPorro : Sorpresa: guardate cosa dicono Di Maio e Lamorgese su Salvini e il caso #Gregoretti. Sono gli effetti del governo D… - GiovanniToti : Questo modus operandi mette in discussione la credibilità del Paese e delle sue istituzioni, che il giorno prima di… - makemistakess : @awskairipa classica cosa che dicono gli egocentrici del cazzo, se tu non sei megalomane come loro allora sei timid… - saratripodi2 : @Valentina11032 si dimenticano dei varianti,a cosa pensano che servano?! E non dicono tutto sul vaccino,ma c'è lo dicono pure in faccia... - Grogu_IT : @KelleddaMurgia Com'era quella cosa di quando possono parlare tutti solo finché dicono cose che piacciono a me? Mi… -