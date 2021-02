Chris Hemsworth si trasforma nell'esilarante spot per un'app di fitness (Di domenica 21 febbraio 2021) Chris Hemsworth ha pubblicato un divertente video su Instagram in cui incoraggia i fan a scaricare la sua famosa app di fitness Centr. In un esilarante video su Instagram Chris Hemsworth viene visto assumere le sembianze di persone comuni con corpi ordinari mentre incoraggia i fan a scaricare la sua famosa app di fitness Centr. nella didascalia del post si legge: "Se si tratta di risultati la mia squadra è indubbiamente in testa". Il video mostra i corpi di un certo numero di uomini e donne che eseguono vari allenamenti e attività, tutti con la testa dell'attore australiano. "Sarò onesto, ho installato questa app solo perché, beh, è ??Chris Hemsworth", dice una versione di Chris nel video. La pubblicità ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021)ha pubblicato un divertente video su Instagram in cui incoraggia i fan a scaricare la sua famosa app diCentr. In unvideo su Instagramviene visto assumere le sembianze di persone comuni con corpi ordinari mentre incoraggia i fan a scaricare la sua famosa app diCentr.a didascalia del post si legge: "Se si tratta di risultati la mia squadra è indubbiamente in testa". Il video mostra i corpi di un certo numero di uomini e donne che eseguono vari allenamenti e attività, tutti con la testa dell'attore australiano. "Sarò onesto, ho installato questa app solo perché, beh, è ??", dice una versione dinel video. La pubblicità ...

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 21 Febbraio 2021 ... Fantascienza, 2016, durata: 120 Min) Un film di Roland Emmerich con Liam Hemsworth, Jessie Usher, ... in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1995 di Chris Columbus, con Hugh Grant, ...

Jennifer Lawrence potrebbe interpretare una celebre supereroina del MCU? Ecco di chi si tratta L'Australia sembra diventata una terra eccezionalmente interessante per i Marvel Studios. Non solo hanno avviato a Sidney le riprese di Thor: Love and Thunder c on Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale, Matt Damon e Chris Pratt, ma sembrano avere molti altri progetti da realizzare nel continente . Del resto, una parte delle grandi produzioni di Hollywood nell'ultimo ...

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth torna ad impugnare il Mjolnir in un video dal set L'attore è stato immortalato durante le riprese di una scena d'azione insieme all'iconica arma del Dio del Tuono.

