Carlo Bonomi: "Apriamo fabbriche e uffici per vaccinare" (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli industriali sono pronti ad aprire fabbriche ed uffici per vaccinare dipendenti e loro familiari. L'annuncio dal numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'intervista in apertura di prima pagina di Repubblica. Proposta già trasmessa a Palazzo Chigi, spiega: perché le immunizzazioni si devono fare come all' estero, utilizzando strutture già esistenti: fiere, aeroporti, stazioni. Confindustria è anche convinta che Draghi saprà ascoltare le imprese e confida sia tramontata la 'vecchia liturgia degli incontri separati'. Imprese e sindacati, dice Bonomi, devono essere ascoltati insieme per trovare soluzioni rapide ed efficaci.

