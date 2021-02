Biathlon, Sturla Holm Lægreid oro mondiale nella mass start a Pokljuka, 7° Lukas Hofer con tanto rammarico (Di domenica 21 febbraio 2021) Cala il sipario su questa edizione 2021 dei Mondiali di Biathlon. Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) la mass start maschile è valsa la chiosa e per il norvegese Sturla Holm Lægreid è stata motivo di grande soddisfazione visto il secondo oro personale in questa rassegna (senza contare i due nelle prove a squadre), dopo quello della 20 km individuale. nella gara con partenza in linea, infatti, lo scandinavo è riuscito a condensare la grande la velocità sugli sci stretti (quinto tempo nella particolare graduatoria) e quella al poligono (terzo nello shooting time), abbinata alla precisione nelle serie di tiro con un solo bersaglio mancato nell’ultima serie. Aspetti che hanno permesso dunque a Lægreid di trionfare con 10?2 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Cala il sipario su questa edizione 2021 dei Mondiali di. Sulle nevi di(Slovenia) lamaschile è valsa la chiosa e per il norvegeseè stata motivo di grande soddisfazione visto il secondo oro personale in questa rassegna (senza contare i due nelle prove a squadre), dopo quello della 20 km individuale.gara con partenza in linea, infatti, lo scandinavo è riuscito a condensare la grande la velocità sugli sci stretti (quinto tempoparticolare graduatoria) e quella al poligono (terzo nello shooting time), abbinata alla precisione nelle serie di tiro con un solo bersaglio mancato nell’ultima serie. Aspetti che hanno permesso dunque adi trionfare con 10?2 ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Sturla Il norvegese Laegreid campione del mondo nella 20 km di biathlon Nella giornata di mercoledì 17 f ebbraio, ai mondiali di biathlon in corso di svolgimento a Pokljuka , in Slovenia, si è disputata la 20 km individuale ... e quindi medaglia d'oro, è il norvegese Sturla ...

Mondiali, Laegreid trionfa nell'Individuale, Hofer è 19° Il norvegese Sturla Holm Laegreid, 24 anni sabato, conquista a Pokljuka (Slo), l'oro mondiale nella 20 km Individuale (secondo titolo in carriera e la Coppa di specialità): in 49'27'6 e zero errori, precede il ...

Biathlon, Sturla Holm Lægreid oro mondiale nella mass start a Pokljuka, 7° Lukas Hofer con amarezza Cala il sipario su questa edizione 2021 dei Mondiali di biathlon. Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) la mass start maschile è valsa la chiosa e per il norvegese Sturla Holm Lægreid è stata motivo di ...

Hofer settimo nella mass start maschile di Pokljuka, oro al norvegese Laegreid Medaglia d’oro a Sturla Holm Laegreid nella mass start maschile che ha chiuso i Mondiali di biathlon a Pokljuka (Slo). Il norvegese ha tagliato il traguardo con il tempo di 36’27?2 con un solo errore, ...

