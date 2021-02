Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LOCALITA’ SAN VITO, LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, L’INCIDENTE E’ AVVENUTO AL KM 98 E HA VISTO COINVOLTE DUE MOTO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO INTERROTTO SULLA LINEA TRAM 3 TRA TRASTEVERE E PIRAMIDE, A CAUSA DI UN GUASTO; ATTIVI BUS SOSTITUITIVI. PROSEGUE IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ...