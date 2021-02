Una Vita cancellata: quando vanno in onda le ultime puntate? (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni circolate su alcuni siti, ha confermato la notizia della chiusura inaspettata di “Una Vita” anche l’attore Alejandro Sigüenza. In un’intervista a Formula Tv, l’interprete, che vedremo nei panni di un alto dirigente di polizia, ha spiegato che lui e i colleghi hanno saputo della fine della soap dall’oggi al domani, dai giornali. In Italia dovremmo continuare a vedere “Una Vita” almeno fino all’estate del prossimo anno. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo le indiscrezioni circolate su alcuni siti, ha confermato la notizia della chiusura inaspettata di “Una” anche l’attore Alejandro Sigüenza. In un’intervista a Formula Tv, l’interprete, che vedremo nei panni di un alto dirigente di polizia, ha spiegato che lui e i colleghi hanno saputo della fine della soap dall’oggi al domani, dai giornali. In Italia dovremmo continuare a vedere “Una” almeno fino all’estate del prossimo anno. Articolo completo: dal blog SoloDonna

