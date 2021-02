Trentalange | Var a chiamata? Pronti a sperimentarlo

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il neo presidente dell’Aiapromuove il Var a: “Siamo disponibili ad essere un laboratorio permanente” In un’intervista al Corriere della Sera, il neo presidente dell’Aia Alfredo, eletto lo scorso 14 Febbraio battendo la concorrenza di Nicchi, ha parlato degli obbiettivi prefissati del suo mandato. Tra quelli più attuali c’è sicuramente la questione del Var a: “Non decide l’Aia ma l’Ifab, ma siamo disponibili ad essere un laboratorio permanente“. Se approvata, questa modifica rappresenterebbe un cambiamento epocale nel gioco. Avvicinerebbe il calcio a sport come il tennis, la pallavolo e il basket, in cui il concetto di “review a” è sdoganato già da molti anni. Quello del Var aè solo uno dei tanti temi affrontati ...

... presidente dell'AIA, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera annunciando novità sul fronte dei direttori di gara ma anche in ottica dell'applicazione del. Le novità di...E tra i temi attuali c'è la questione dellaa chiamata. "Non si conosce ciò che non si sperimenta, però non decide l'Aia ma l'Ifab - spiega- . Siamo disponibili a essere un ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Alfredo Trentalange, neo presidente dell’Aia, apre all’intervento del Var a chiamata in Serie A: «Non decidiamo noi ma l’Ifab ma siamo ...Il neo presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, intervenuto a Corriere della Sera, ha parlato delle novità che vorrebbe introdurre nel corso del suo mandato. In particolare, ...