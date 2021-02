Stop alle divisioni per fasce, Italia tutta arancione: le richieste delle Regioni a Draghi, oggi il summit (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSuperare la logica delle fasce di colore, questo è l’obiettivo che si sono posti i presidenti delle Regioni in vista del summit, in programma per il pomeriggio di oggi, con il premier Mario Draghi. Il nuovo inquilino di palazzo Chigi si appresta a varare il primo intervento – vedremo se sarà un Dpcm – per arginare la diffusione del Covid-19 in Italia: scadrà il prossimo 5 marzo, infatti, l’ultimo decreto a firma Giuseppe Conte. I presidenti di regione, a partire da Bonaccini, Fontana, Toti per arrivare a Vincenzo De Luca, mai d’accordo con la divisione in fasce di colore, auspicano l’adozione di una linea rigorose e valida per tutto il territorio nazionale, magari sulla scorta di quanto accaduto per le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSuperare la logicadi colore, questo è l’obiettivo che si sono posti i presidentiin vista del, in programma per il pomeriggio di, con il premier Mario. Il nuovo inquilino di palazzo Chigi si appresta a varare il primo intervento – vedremo se sarà un Dpcm – per arginare la diffusione del Covid-19 in: scadrà il prossimo 5 marzo, infatti, l’ultimo decreto a firma Giuseppe Conte. I presidenti di regione, a partire da Bonaccini, Fontana, Toti per arrivare a Vincenzo De Luca, mai d’accordo con la divisione indi colore, auspicano l’adozione di una linea rigorose e valida per tutto il territorio nazionale, magari sulla scorta di quanto accaduto per le ...

