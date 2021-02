Siam pronti per secedere! (Di sabato 20 febbraio 2021) Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l’eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all’autodeterminazione e/o alla secessione avanzate in varie regioni dell’area euro-atlantica, a cominciare da quella scozzese. Il pronunciamento indipendentista dell’elettorato catalano, è stato scritto, “non è stato frustrato né dalla repressione giudiziaria, né dallo stallo politico degli ultimi tre anni, né dalle nuove priorità portate dall’emergenza sanitaria. … riconfermato negli ultimi anni in tutte le occasioni di voto democratico” è “un dato di fatto che non può continuare a essere ignorato sulla base di visioni costituzionali e istituzionali puramente formali e la cui legittimità non emani dal consenso dei governati”. Sono parole che fanno sorridere se si pensa che i critici della democrazia da sempre hanno messo in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l’eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all’autodeterminazione e/o alla secessione avanzate in varie regioni dell’area euro-atlantica, a cominciare da quella scozzese. Il pronunciamento indipendentista dell’elettorato catalano, è stato scritto, “non è stato frustrato né dalla repressione giudiziaria, né dallo stallo politico degli ultimi tre anni, né dalle nuove priorità portate dall’emergenza sanitaria. … riconfermato negli ultimi anni in tutte le occasioni di voto democratico” è “un dato di fatto che non può continuare a essere ignorato sulla base di visioni costituzionali e istituzionali puramente formali e la cui legittimità non emani dal consenso dei governati”. Sono parole che fanno sorridere se si pensa che i critici della democrazia da sempre hanno messo in ...

hipsterdelcazzo : @emrato Però siam pronti eh, figa se siam pronti - MuseLOMBARDIA : RT @MonnetCo: #PoesieSID Studenti non scolari studiamo senza orari, Saltiamo le giornate siam pronti alle sgridate, Apri chiudi col micro… - xbrsmile : siam pronti alla morte #tzvip - claudiaatrindad : RT @nagioia08: Dayane: non ho voglia di sistemarmi oggi, per questa puntata... Siam tutti pronti e consapevoli che sarà l'ennesimo schifo… - nagioia08 : Dayane: non ho voglia di sistemarmi oggi, per questa puntata... Siam tutti pronti e consapevoli che sarà l'ennesim… -

Ultime Notizie dalla rete : Siam pronti Siam pronti per secedere! Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l'eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all'autodeterminazione e/o alla ...

Renato Farina smonta le illusioni su Draghi : "Mario come Cerutti Gino della canzone di Gaber" Vuoi mettere con il vecchio e menagramo 'siam pronti alla morte'? Quello che ha da rimpiazzare il Mameli, e di cui abbiamo citato i primi dinoccolati versi fu composto e interpretato da Giorgio Gaber ...

Siam pronti per secedere! L'HuffPost A2 Femminile - Delser LBS Udine, Cvijanovic: "Pronte per un'altra battaglia" Volpi contro giraffe: il ritorno. Rematch immediato, sabato 20 febbraio, tra due compagini protagoniste, a inizio gennaio, di una gara equilibrata, decisa all'ultimo tiro. Allora la dea ...

Siam pronti per secedere! Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l’eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all’autodeterminazione ...

Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l'eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all'autodeterminazione e/o alla ...Vuoi mettere con il vecchio e menagramo 'alla morte'? Quello che ha da rimpiazzare il Mameli, e di cui abbiamo citato i primi dinoccolati versi fu composto e interpretato da Giorgio Gaber ...Volpi contro giraffe: il ritorno. Rematch immediato, sabato 20 febbraio, tra due compagini protagoniste, a inizio gennaio, di una gara equilibrata, decisa all'ultimo tiro. Allora la dea ...Le recenti, drammatiche, vicende catalane non hanno trovato nella stampa italiana l’eco di altre rivolte politiche e sociali e di altre rivendicazioni al diritto all’autodeterminazione ...