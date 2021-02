Pierpaolo incontra il padre di Giulia | ' Sono stato il primo a scommettere su di voi'

(Di sabato 20 febbraio 2021)Pretelli , il finalista del 'Grande Fratello Vip' ,per la prima volta il papà diSalemi . Nel corso della quarantunesima puntata del reality, in onda venerdì 19 febbraio, ...

fanpage : Il padre di Giulia Salemi entra nella casa del #gfvip e incontra Pierpaolo Pretelli. - ShinNihonKikaku : Pierpaolo che incontra Mario il papà di Giulia ?? Adoro!!! #Prelemi - gildazorzistan1 : RT @AlexTheDaaka: ?????? Pierpaolo incontra il papà di Giulia perché stasera esce e non possono rimandare questa pagliacciata?????? #tzvip #so… - AlexTheDaaka : ?????? Pierpaolo incontra il papà di Giulia perché stasera esce e non possono rimandare questa pagliacciata?????? #tzvip #sovip - FPpergliamiciCP : se il papà incontra Pierpaolo e giusta resta, io butto un GRIDOOO che Crocc mi fa un baffo #tzvip #sovip -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo incontra

Pretelli , il finalista del 'Grande Fratello Vip' ,per la prima volta il papà di Giulia Salemi . Nel corso della quarantunesima puntata del reality, in onda venerdì 19 febbraio, ...- - > Leggi Anche Tommaso Zorzi si emoziona per la sorpresa del padre: 'La lettera più bella che abbia mai letto' - - > Leggi Ancheil padre di Giulia: 'Sono stato il primo a ...Giulia Salemi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nel corso della 41esima puntata, ecco alcuni dei momenti migliori del suo percorso.La 41esima puntata del reality show sancisce l’eliminazione dell’influencer italo-persiana. Colpa di Pierpaolo Pretelli?