Phisikk du role – Che cosa è un partito? La transizione incompiuta dei Cinque Stelle

Leggi su formiche

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ci ostiniamo a chiamarequalche ormai è stato seppellito con il secolo breve e che oggi ci guarda con la faccia stranita di un fantasma fuori dal suo recinto d’oltretomba. Il, per stare all’unico punto fermo agguantabile in Costituzione, sarebbe quella libera associazione di cittadini, si suppone organizzati in base ad una comune ispirazione ideologica, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Balzerebbero agli occhi alcune buone cose che oggi sembrerebbero profumare di piccolo mondo antico: organizzazione stabile, idem sentire, metodo democratico e politica nazionale. Si tratta più o meno delle stesse cose che caratterizzano la forma-di ordinamenti come quello inglese, tedesco, americano, tanto per fare qualche riferimento noto, con partiti politici che ...