Pagelle Lazio Sampdoria | Luis Alberto decisivo | Keita Balde in ombra – VOTI

(Di sabato 20 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Yoshida: Reina 5.5; Patric 6, Acerbi 6, Musacchio 5.5; Marusic 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6.5 (64? Ecalante 6),7 (63? Muriqi 5.5), Lulic 6 (54? Fares 6); Correa 6 (54? Akpa Akpro 6), Immobile 6 (85? Caicedo ng).: Audero 6; Ferrari 6, Yoshida 5 (45? Bereszynski 6), Colley 6, Augello 6; Candreva 6, Silva 5.5, Ekdal 6; Ramirez 5.5 (45? Jankto 6); ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21:...Reina 6 Patric 6 Acerbi 6 Musacchio 6 Marusic 6 Milinkovic 6,5 Leiva 6,5 Luis Alberto 7 Lulic 6 Correa 6 Immobile 6 S. Inzaghi 6 SAMPDORIA Audero 6 Ferrari 6 Yoshida 5,5 Colley 6 Augello 6 ...Lazio-Sampdoria, le pagelle di Paolo Cericola Reina 6 – Parate ed interventi zero, qualche rischio di troppo con i piedi quando esagera… Patric 6 – Come sempre tanta grinta. Attento su Keita e non ...Le pagelle e i voti di Lazio-Sampdoria 1-0, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Primo tempo dominato dai biancocelesti che al 24' trovano l’1-0 grazie ad una ripartenza fulminea: ...