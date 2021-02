Nolan Gould di Modern Family mostra il suo cambiamento fisico

Leggi su biccy

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha vestito i panni di Luke Dunphy inper 11 anni e ora – fotografato per People – hato il proprio. Archiviata l’esperienza inha da poco compiuto 22 anni e durante i mesi passati in lockdown ha deciso di cambiare il proprioseguendo un allenamento costante di un’ora e mezzo al giorno. “Durante il lockdown ho lavorato tutti i giorni, per un’ora e mezza al giorno, col mio personal trainer. Abbiamo lavorato a distanza, in completa sicurezza. E’ stato bello passare da disoccupato la quarantena, ma finalmente avevo un motivo per alzarmi la mattina motivato ed energico. È stato molto salutare e ...