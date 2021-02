'Ndrangheta, i killer cutoliani nascosti in Calabria (Di sabato 20 febbraio 2021) La storia umana e criminale di Raffaele Cutolo , il professore , s incrociata spesso con la Calabria. Don Raffaele venne battezzato ndranghetista in carcere da Egidio Muraca, storico boss di Lamezia ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021) La storia umana e criminale di Raffaele Cutolo , il professore , s incrociata spesso con la. Don Raffaele venne battezzato ndranghetista in carcere da Egidio Muraca, storico boss di Lamezia ...

Ucciso perchè non si piegò alla 'ndrangheta, rinviati a giudizio per l'omicidio dell'ex carabiniere ... Polimeni sarebbe stato il mandante dell'omicidio del quale sono accusati anche il suo uomo di fiducia, Cosimo Scaramozzino, e Francesco Mario Dattilo, ritenuto il killer che sparò due colpi di ...

'Ndrangheta, i killer cutoliani nascosti in Calabria Gazzetta del Sud - Edizione Calabria 'Ndrangheta, i killer cutoliani nascosti in Calabria Raffaele Cutolo aveva un buon feeling anche con Giuseppe Cirillo, capobastone della Sibaritide, il cui cognato, Mario Mirabile, era addirittura stato per un periodo responsabile della Nco a Salerno.

Ucciso perchè non si piegò alla ‘ndrangheta, rinviati a giudizio per l’omicidio dell’ex carabiniere Sono stati tutti rinviati a giudizio gli imputati del processo per l'omicidio di Bruno Ielo, l'ex carabiniere che da pensionato gestiva una tabaccheria ...

