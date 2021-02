Naomi Osaka vince il secondo Australian Open e quarto Slam in carriera (Di sabato 20 febbraio 2021) Con il punteggio di 6-4, 6-3 Naomi Osaka sconfigge Jennifer Brady e conquista il secondo titolo all’Australian Open, il quarto Major della carriera. Osaka implacabile con una Brady che cade Il primo set è caratterizzato dall’equilibrio tra le due tenniste, brave a sfruttare il proprio servizio per vincere il game. All’inizio è Osaka a sembrare mettere il naso avanti portandosi avanti di un break, ma è abile Brady a reagire subito e recuperare con un contro-break. Nei game successivi i set si giocano sul filo dei vantaggi con palle break dall’una e dell’altra parte senza però senza che però queste vengano capitalizzate. L’equilibrio si spezza nel decimo game, quando Brady si porta avanti 40-15 e subisce una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Con il punteggio di 6-4, 6-3sconfigge Jennifer Brady e conquista iltitolo all’, ilMajor dellaimplacabile con una Brady che cade Il primo set è caratterizzato dall’equilibrio tra le due tenniste, brave a sfruttare il proprio servizio perre il game. All’inizio èa sembrare mettere il naso avanti portandosi avanti di un break, ma è abile Brady a reagire subito e recuperare con un contro-break. Nei game successivi i set si giocano sul filo dei vantaggi con palle break dall’una e dell’altra parte senza però senza che però queste vengano capitalizzate. L’equilibrio si spezza nel decimo game, quando Brady si porta avanti 40-15 e subisce una ...

