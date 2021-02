Morto Mauro Bellugi | il cordoglio del mondo del calcio

(Di sabato 20 febbraio 2021)non ce l’ha fatta: l’ex difensore di Inter, Napoli e Bologna èall’età di 71 anni. I messaggi dideldeldelin lutto per la scomparsa di uno dei suoi protagonisti: è venuto a mancare all’età di 71 anni, ex difensore della Nazionale italiana e di Inter, Napoli e Bologna. Ildelsi stringe intorno alla famiglia dopo il periodo difficile:aveva subito l’amputazione delle gambe dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito della positività al Covid. Ildeldel. Oggi ci lascia un grande uomo, un grande ...

Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Agenzia_Ansa : E' morto Mauro Bellugi, ex calciatore dell'Inter. Aveva 71 anni #ANSA - tizianacairati : RT @Corriere: Morto Mauro Bellugi: ex difensore dell’Inter, aveva 71 anni. Il Covid e il dramma delle gambe amputate - BBilanShit : RT @corradone91: Una bruttissima notizia. È morto Mauro #Bellugi. Ci aveva dato una lezione di vita dopo che il COVID è una brutta infezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Mauro

Calcio in lutto.Bellugi, ex calciatore dell'Inter, èin un ospedale a Milano. Lo apprende l' Ansa da fonti qualificate. Nella sua carriera ha giocato con Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese, collezionando ...13.43 Lutto nel calcio: èBellugi Ancora un lutto nel mondo del calcio. All'ospedale Niguarda di Milano è deceduto,in seguito ad una infezione,Bellugi. Aveva 71 anni. L'ex difensore di Inter,Bologna,Napoli ...Milano, 20 febbraio 2021 - L'uomo e il campione spesso si confondono quando si tratta di personalità particolari. Mauro Bellugi lo era. Sempre pronto alla battuta, allo scherzo, ma anche all'osservazi ...Mauro Bellugi, ex calciatore dell'Inter, è morto. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Bellugi, al quale erano state amputate le gambe nel dicembre scorso, aveva 71 anni. Mauro Bellugi è morto sta ...