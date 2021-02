Morto Mauro Bellugi | il commovente addio di Barbara D’Urso all’ex calciatore

SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi - Gazzetta_it : Il calcio piange Mauro #Bellugi se ne va a 71 anni l’ex difensore dell’Inter - RaiNews : Lutto nel calcio, morto Mauro #Bellugi #coronavirus - RetweetPalermo : RT @Mediagol: Lutto nel mondo del calcio: è morto Mauro Bellugi, ex difensore dell'#Inter - ste_nocontrol : RT @SkySport: ULTIM'ORA Lutto nel mondo del calcio, morto Mauro Bellugi L'ex calciatore di Inter e Bologna aveva 71 anni #SkySport #Bellugi -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Mauro

la Repubblica

Purtroppo non ce l'ha fatta nonostante le sofferenze che lo hanno portato all'amputazione delle gambe per le complicazioni del Covid. L'ex calciatore della nazionaleBellugi èper le conseguenze del Covid. Il grande calciatore soffriva anche di anemia e quello che è accaduto negli ultimi mesi al suo fisico è stato fatale. L'ex calciatore di Inter, ...Il mondo del calcio piangeBellugi. L'ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese aveva 71 anni, compiuti il 7 febbraio. Recentemente aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid - 19 ...E' morto Mauro Bellugi. L'ex calciatore aveva 71 anni. L’ex difensore di Inter, Bologna e Napoli aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe in ...Il calcio piange Mauro Bellugi. L’ex calciatore di Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese è morto a 71 anni in un ospedale di Milano. Recentemente aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe come ...