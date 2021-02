LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: il vantaggio dei sette fuggitivi scende a 2’50” (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 35 km all’arrivo, Misfud perde le ruote degli altri fuggitivi. Fatica anche Kowalski. 14.30 Ricordiamo i nomi dei battistrada: sette corridori in fuga: Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Clément Berthet, Biniam Girmay (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie), Cyril Barthe (B&B Hôtels p/b KTM) e Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy). 14.26 45 chilometri al traguardo, 2’50” di vantaggio per i battistrada. 14.23 Per quanto concerne gli italiani, la miglior carta azzurra, oggi, è Giulio Ciccone. Non ci si aspetta molto, invece, da Fabio Aru, il quale si è staccato anche ieri. 14.20 Il grande favorito per il successo odierno è Bauke Mollema, ma attenzione anche a Michael Woods che ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 35 km all’arrivo, Misfud perde le ruote degli altri. Fatica anche Kowalski. 14.30 Ricordiamo i nomi dei battistrada:corridori in fuga: Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Clément Berthet, Biniam Girmay (Delko), Hugo Houle (Astana-Premier Tech), Víctor De La Parte (Total Direct Energie), Cyril Barthe (B&B Hôtels p/b KTM) e Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy). 14.26 45 chilometri al traguardo,” diper i battistrada. 14.23 Per quanto concerne gli italiani, la miglior carta azzurra, oggi, è Giulio Ciccone. Non ci si aspetta molto, invece, da Fabio Aru, il quale si è staccato anche ieri. 14.20 Il grande favorito per il successo odierno è Bauke Mollema, ma attenzione anche a Michael Woods che ...

zazoomblog : LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: sette atleti al comando. 55 km all’arrivo Mancano 55 chilometri… - wordsandmore1 : ? Il 23 giugno 2021 al Botanique Festival di Bologna Ketama126 in concerto con Kety Live Tour 2021. 23 giugno 2021… - ele_pirro : A song a day Vasco Rossi - Gli Angeli - Live @ Un Gran Bel Film Tour 1996 - danyg_77 : RT @aiolocutio: @rossaricciaema1 Uno dei ricordi più belli, quando la suonarono nel Monster Tour, Live a Catania, 6 Agosto 1995, https://t… - LorenzoMarrucc1 : RT @Fanta_Cycling: ????UAE Tour, ecco chi schierare. ??Disponibile il nuovo video sul nostro canale YouTube. ??Questa sera live dalle 21:15 su… -