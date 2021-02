LIVE Musetti-Seppi 3-6 6-3 6-4, Challenger Biella II in DIRETTA: il classe 2002 in finale, sfiderà Soonwoo Kwon (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Domani alle 15:30 l’ultimo atto, che vedrà Musetti opposto al sudcoreano Soonwoo Kwon. FINISCE QUI: 3-6 6-3 6-4 per Lorenzo Musetti su Andreas Seppi, con servizio e volée e dritto dell’altoatesino che finisce in rete. Il diciottenne di Carrara è per la prima volta in finale in un Challenger sul veloce, superando per la seconda volta in carriera il suo più esperto avversario. 40-0 TRE MATCH POINT Musetti: prima a 208 km/h che Seppi non controlla. 30-0 Spinge di dritto Seppi in risposta, ma quello ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Domani alle 15:30 l’ultimo atto, che vedràopposto al sudcoreano. FINISCE QUI: 3-6 6-3 6-4 per Lorenzosu Andreas, con servizio e volée e dritto dell’altoatesino che finisce in rete. Il diciottenne di Carrara è per la prima volta inin unsul veloce, superando per la seconda volta in carriera il suo più esperto avversario. 40-0 TRE MATCH POINT: prima a 208 km/h chenon controlla. 30-0 Spinge di drittoin risposta, ma quello ...

