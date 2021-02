LIVE Brady-Osaka 4-5, Finale Australian Open in DIRETTA: la statunitense serve per allungare il set (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Osaka, 5-4. Gran punto della nipponica, che si prende lo scambio con il dritto lungolinea e costringe l’avversaria all’errore A-40 Scambio duro, la prima a cedere è la statunitense che manda in rete il dritto 40-40 E la nipponica risponde da gran campionessa! Dritto vincente, si va ai vantaggi 30-40 Gran punto della Brady, che trasforma il recupero in una palla corta, chiama a rete la Osaka e la scavalca con il lob! Palla break! 30-30 E arriva il servizio vincente della Brady 15-30 La Brady rischia sulla seconda dell’avversaria, manda il colpo lungo 0-30 E ancora un altro dritto lungo della nipponica. La Brady vede un’occasione avanti agli occhi 0-15 Errore della Osaka in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 5-4. Gran punto della nipponica, che si prende lo scambio con il dritto lungolinea e costringe l’avversaria all’errore A-40 Scambio duro, la prima a cedere è lache manda in rete il dritto 40-40 E la nipponica risponde da gran campionessa! Dritto vincente, si va ai vantaggi 30-40 Gran punto della, che trasforma il recupero in una palla corta, chiama a rete lae la scavalca con il lob! Palla break! 30-30 E arriva il servizio vincente della15-30 Larischia sulla seconda dell’avversaria, manda il colpo lungo 0-30 E ancora un altro dritto lungo della nipponica. Lavede un’occasione avanti agli occhi 0-15 Errore dellain ...

zazoomblog : LIVE Brady-Osaka 3-4 Finale Australian Open in DIRETTA: permane l’equilibrio - #Brady-Osaka #Finale #Australian - Eurosport_IT : Partite! Brady vs Osaka, chi la spunta? ?? Segui il LIVE ?? - Ubitennis : Australian Open 2021, LIVE: Osaka sfida Brady per il titolo - SuperTennisTv : La ???? @naomiosaka non ha mai perso una finale Slam... sarà questa la prima volta? La ???? @jennifurbrady95 sogna il 1… - zazoomblog : LIVE Brady-Osaka Finale Australian Open in DIRETTA: la giapponese parte favorita - #Brady-Osaka #Finale… -