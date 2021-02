Il telelavoro un' occasione unica per ripopolare i piccoli borghi

Leggi su agi

(Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - “La pandemia sta accelerando la diffusione del, oggi basta un computer e una connessione internet per lavorare e vivere in montagna, un'per”. Così all'AGI il climatologo Luca Mercalli, che insieme alla moglie ha scelto di vivere la maggior parte del suo tempo in una baita, che ha ristrutturato vicino a Oulx, in Val di Susa, a pochi chilometri dal confine francese. Una scelta fatta con il cuore ma anche con la testa, che Mercalli ha raccontato nel suo libro “Salire in Montagna” (Einaudi, 2020). Vivere in montagna può essere un importante adattamento al cambiamento climatico “Fino a poco tempo fa - spiega Mercalli - i motivi per vivere in montagna erano il silenzio e l'aria buona, oggi aggiungo un importante adattamento al ...