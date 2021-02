Guido Stagnaro | scomparso il papà di Topo Gigio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Vola in cielo “l’artigiano della tv” per bambini., l’ideatore dise ne va a 96 anni da Milano. Non ha retto al virus del momento. Dopo la scomparsa di Maria Perego, mamma delpiù simpatico della tivù, ci lascia anche illetterario. La sua fu una lunga carriera tra

Anche il papà di Topo Gigio è stato sconfitto dal Covid : Guido Stagnaro, 96 anni, è morto a causa di complicanze legate al virus. Morto Guido Stagnaro, il papà di Topo Gigio Topo Gigio , il celebre pupazzo, che tutti abbiamo conosciuto, è orfano: il suo ...La Liguria perde uno dei suoi grandi artisti. All'età di 96 anni è mancato Guido Stagnaro, il papà letterario di Topo Gigio. 'Nato a Sestri Levante e diventato uno pionieri del piccolo schermo in Italia, Guido Stagnaro ha perso la sua battaglia contro il Covid - scrive su ...Il Covid si è portato via anche Guido Stagnaro, milanese d'adozione, nato a Sestri Levante il 20 gennaio del 1925, morto a Milano il 18 febbraio a 96 anni. Stagnaro era il "papà letterario" di Topo ...