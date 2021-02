Grave lutto per Joe Bastianich. “Se ne è andata nel giorno dell’amore”, ma solo ora condivide questa triste notizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Joe Bastianich, l’annuncio per la dolorosa perdita. Nelle ultime ore lo chef newyorkese ha voluto informare tutti i fan della triste perdita. È morta proprio nel giorno della festa degli innamorati, Erminia Matticchio, nonna dello stimato giudice di Italia’s Got talent. Lo comunica a tutti attraverso il proprio profilo Instagram: per lui la nonna rappresentava un punto di riferimento molto importante. Il ricordo commosso della cara nonna arriva solo oggi, a distanza di alcuni giorni dalla sua scomparsa. Joe Bastianich lo annuncia pubblicamente: “Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell’amore. Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità”. Nonna Erminia aveva compito 100 anni da poco e per la festa del suo compleanno l’intera famiglia si era ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Joe, l’annuncio per la dolorosa perdita. Nelle ultime ore lo chef newyorkese ha voluto informare tutti i fan dellaperdita. È morta proprio neldella festa degli innamorati, Erminia Matticchio, nonna dello stimato giudice di Italia’s Got talent. Lo comunica a tutti attraverso il proprio profilo Instagram: per lui la nonna rappresentava un punto di riferimento molto importante. Il ricordo commosso della cara nonna arrivaoggi, a distanza di alcuni giorni dalla sua scomparsa. Joelo annuncia pubblicamente: “Era una nonna per tutti ed è mancata il. Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità”. Nonna Erminia aveva compito 100 anni da poco e per la festa del suo compleanno l’intera famiglia si era ...

