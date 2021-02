Gasperini | “La classifica è corta | sfida importante ma non decisiva Real? Prima il Napoli”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Gian Pieroha presentato in conferenza stampa lacontro il. La partita contro gli uomini di Gattuso precede quella di Champions League contro ilMadrid: “Penso che sia il modo migliore affrontare ildel. Così possiamo non pensarci troppo e pensare alla gara di campionato”. Sul fatto di poter contare su una settimana intera per preparare la: “Ci siamo dovuti riabituare un po’, ci voleva. Abbiamo fatto una buona settimana per poter recuperare tutti al meglio. Adesso torniamo a giocare quattro partite di fila una dietro l’altra, ritorniamo nell’agonismo del campionato”. Sul: “Mi aspetto un buon. Ilè una squadra forte, con dei ...

si concentra sulla partita contro il Napoli, ma parla anche della situazione dell'... Insono tutti lì con pochi punti di distacco, adesso testa al Napoli.' PER LEGGERE TUTTE LE ...Abbiamo la voglia di far bene in campionato, laè molto corta. Non sarà una partita decisiva, ce ne saranno altre 15, ma si fanno sempre più importanti Guarda il videoesulta: '...“Meglio giocare domani con il Napoli, così non possiamo pensare al Real Madrid”: parla Gasperini in conferenza stampa Alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli e a quattro giorni dagli o ...L'allenatore dei bergamaschi: "Hateboer torna non prima di aprile, Maehle in dubbio contro i partenopei. Il nostro percorso è superiore agli anni passati, ma si nota di meno del solito" ...