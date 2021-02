Formazioni ufficiali Sassuolo-Bologna: Serie A 2020/2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna, partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena un gustoso derby: i ragazzi di Roberto De Zerbi devono vincere se vogliono coltivare speranze di Europa e di settimo posto, al momento distante sei punti. Ma occhio a Barrow e compagni: il Bologna ha infatti bisogno di punti per poter respirare aria pulita e non essere invischiata nella lotta per non retrocedere. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Sassuolo: in attesa Bologna: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ledi, partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena un gustoso derby: i ragazzi di Roberto De Zerbi devono vincere se vogliono coltivare speranze di Europa e di settimo posto, al momento distante sei punti. Ma occhio a Barrow e compagni: ilha infatti bisogno di punti per poter respirare aria pulita e non essere invischiata nella lotta per non retrocedere. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.: in attesa: in attesa SportFace.

zazoomblog : Formazioni ufficiali Sassuolo-Bologna: Serie A 2020-2021 - #Formazioni #ufficiali - infobetting : VVV Venlo-AZ Alkmaar (sabato, ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Serie A, Sassuolo-Bologna: le formazioni ufficiali del match - infoitsport : Diretta Chievo-Monza dalle 16: formazioni ufficiali e dove vederla in tv - infoitsport : Chievo-Monza in diretta dalle 16: formazioni ufficiali e dove vederla in tv -