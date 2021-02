"Due settimane fa si è pagata il funerale": il retroscena choc sul femminicidio di Genova (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Galici Emergono ulteriori tasselli nel femminicidio di Clara Ceccarelli, la negoziante di Genova accoltellata dal suo ex compagno nel cuore di Genova Si scoprono nuovi dettagli inquietanti dietro la morte di Clara Ceccarelli, la donna di 69 anni assassinata nel suo negozio di Genova dall'ex marito. L'uomo, un artigiano con gravissimi problemi economici, ieri ha raggiunto la donna nel centro di Genova e all'interno dell'attività commerciale che gestiva ormai da molti anni le ha sferrato 30 coltellate, di cui 2 mortali al collo e al petto. Clara Ceccarelli è stata l'ennesima vittima dell'amore malato, di un uomo che non vuole saperne di una relazione finita e che pur di non lasciare la donna libera di rifarsi una vita si macchia le mani di sangue. Un ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Galici Emergono ulteriori tasselli neldi Clara Ceccarelli, la negoziante diaccoltellata dal suo ex compagno nel cuore diSi scoprono nuovi dettagli inquietanti dietro la morte di Clara Ceccarelli, la donna di 69 anni assassinata nel suo negozio didall'ex marito. L'uomo, un artigiano con gravissimi problemi economici, ieri ha raggiunto la donna nel centro die all'interno dell'attività commerciale che gestiva ormai da molti anni le ha sferrato 30 coltellate, di cui 2 mortali al collo e al petto. Clara Ceccarelli è stata l'ennesima vittima dell'amore malato, di un uomo che non vuole saperne di una relazione finita e che pur di non lasciare la donna libera di rifarsi una vita si macchia le mani di sangue. Un ...

davidefaraone : Clara ieri è stata uccisa dal suo ex compagno e due settimane prima si era andata a pagare il funerale per non grav… - stebellentani : E’ tra le migliori gelaterie italiane, fa anche un buon caffé. Tengono solo 8 tavolini, molto distanziati (un paio… - myrtamerlino : #Galli: 'Reparti pieni di varianti?Non dirò più una parola su questa cosa. Mi limiterò ad aspettare due settimane,… - stanzafucsia : comunque io ho questa compagna che a volte mi mandava (ora da due settimane non piu) video CUTE e mi scriveva etc,… - LadyStark33 : RT @davidefaraone: Clara ieri è stata uccisa dal suo ex compagno e due settimane prima si era andata a pagare il funerale per non gravare s… -