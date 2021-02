Così siamo stati tra i primi comuni d’Italia ad attivare il Reddito di Cittadinanza (Di sabato 20 febbraio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! a cura di Roberto Gambino, sindaco del Comune di Caltanissetta amministrato dal MoVimento 5 Stelle Il progetto politico del MoVimento 5 Stelle parte da “nessuno deve rimanere indietro”, il Reddito di Cittadinanza è uno dei capisaldi della nostra azione politica e va attuato in tutte le sue componenti. Sino ad oggi ci ha aiutato anche a fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia, noi ci ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 20 febbraio 2021) Le storie guerriere sono storie che ci insegnano come sia possibile, con forza e tenacia, cambiare realmente le cose. Storie che possono essere di ispirazione ed esempio. In questa rubrica vogliamo raccontarvi le battaglie e le migliori iniziative portate avanti sul territorio dai portavoce, dagli attivisti e dai sindaci del MoVimento 5 Stelle, che ogni giorno si impegnano per cambiare il volto delle loro città. Segnalateci qui la vostra storia guerriera! a cura di Roberto Gambino, sindaco del Comune di Caltanissetta amministrato dal MoVimento 5 Stelle Il progetto politico del MoVimento 5 Stelle parte da “nessuno deve rimanere indietro”, ildiè uno dei capisaldi della nostra azione politica e va attuato in tutte le sue componenti. Sino ad oggi ci ha aiutato anche a fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia, noi ci ...

