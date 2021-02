Auguri a Ciro Immobile, l’attaccante di Lazio e Nazionale compie 31 anni (Di sabato 20 febbraio 2021) Ciro Immobile è nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990. l’attaccante della Lazio ha vinto per due volte la classifica dei cannonieri. Tanti Auguri a Ciro Immobile! Il centravanti in forza alla Lazio compie 31 anni, essendo nato il 20 febbraio 1990 a Torre Annunziata. Gli inizi con la Juventus A 17 anni, giovanissimo, l’attaccante approda alla Juventus, che lo acquista dal Sorrento. Con la Primavera bianconera vince due Tornei di Viareggio consecutivi, risultando in un caso capocannoniere. I vari prestiti fino al Torino Nel 2011 Immobile va in prestito al Pescara: in Abruzzo segna 28 reti, vincendo il titolo di capocannoniere della Serie B e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021)è nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990.dellaha vinto per due volte la classifica dei cannonieri. Tanti! Il centravanti in forza alla31, essendo nato il 20 febbraio 1990 a Torre Annunziata. Gli inizi con la Juventus A 17, giovanissimo,approda alla Juventus, che lo acquista dal Sorrento. Con la Primavera bianconera vince due Tornei di Viareggio consecutivi, risultando in un caso capocannoniere. I vari prestiti fino al Torino Nel 2011va in prestito al Pescara: in Abruzzo segna 28 reti, vincendo il titolo di capocannoniere della Serie B e ...

danieleDR6 : @ciroimmobile tanti auguri Ciro nostro... Laziale vero! ?? - GianpaoloIacov1 : RT @iuiu87: Buon compleanno all’attaccante italiano più forte degli ultimi dieci anni. Sei arrivato in punta di piedi, con questa maglia st… - amsicora27 : RT @sergeeej21: non ci sono parole per descrivere l'amore che provo per te. Auguri Ciro mio?? - MCMXCI69 : Tanti auguri king ciro! ?? - ugoal27 : RT @sergeeej21: non ci sono parole per descrivere l'amore che provo per te. Auguri Ciro mio?? -