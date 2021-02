Arrivata in Italia la salma di Claudia Lepore, uccisa a Santo Domingo (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - A un mese esatto dal delitto, torna a Modena il corpo di Claudia Lepore, la donna di 59 anni originaria di Carpi, nel Modenese, violentata e uccisa nella sua casa di Santo Domingo, ai Caraibi . Il corpo fu messo nel frigorifero, dove è stato scoperto solo tre giorni dopo l'efferato omicidio. La salma, Arrivata a Malpensa, è stata trasferita a Modena per l'autopsia. La donna viveva da una decina d'anni a Santo Domingo dove aveva gestito un bed & breakfast insieme a un'amica modenese. Sembra che fosse intenzionata a tornare a vivere in Italia e che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar 'Bel Ami'. “Non è un fatto di criminalità organizzata – ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - A un mese esatto dal delitto, torna a Modena il corpo di, la donna di 59 anni originaria di Carpi, nel Modenese, violentata enella sua casa di, ai Caraibi . Il corpo fu messo nel frigorifero, dove è stato scoperto solo tre giorni dopo l'efferato omicidio. Laa Malpensa, è stata trasferita a Modena per l'autopsia. La donna viveva da una decina d'anni adove aveva gestito un bed & breakfast insieme a un'amica modenese. Sembra che fosse intenzionata a tornare a vivere ine che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar 'Bel Ami'. “Non è un fatto di criminalità organizzata – ...

nzingaretti : L'Italia è arrivata su #Marte e con lei anche la forza dell’industria aerospaziale che ha il suo cuore nel Lazio. U… - sulsitodisimone : Arrivata in Italia la salma di Claudia Lepore, uccisa a Santo Domingo - DiventandoJeeg : @vanabeau Tu pensi che se in Italia fosse arrivata al comando, avrebbe inaugurato una dittatura come in altre nazio… - gigifesta : @agnosticIT E come se non bastasse il prode ministro, è arrivata la sparata di Bonaccini, visto che l’Emilia va in… - Bruno62692288 : @nzingaretti L’Italia è arrivata su Marte . Però in Italia abbiamo tante città che sono al medioevo . Ragioniamo se… -