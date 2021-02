WhatsApp, la funzione che non conoscete e di cui non potrete più fare a meno! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parlare dell’utilità di WhatsApp sarebbe superfluo, la straordinaria app è usata in tutto il mondo: la funzione che non conoscete e di cui non potrete più fare a meno! La funzione WhatsApp che non conoscete e di cui non potrete più fare a meno! (fonte pixabey)Ad immaginarlo solo alcuni anni fa che avremmo avuto la possibilità di comunicare in maniera rapida, efficace e sicura, in tempo record, con amici, colleghi e parenti non ci avremmo creduto. Eppure la tecnologia ha fatto passi da gigante e, oggi, sono moltissime le applicazioni che ci consentono di tenerci in contatto in modo semplice e veloce. WhatsApp è sicuramente una di quelle se non la più famosa e offre un ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parlare dell’utilità disarebbe superfluo, la straordinaria app è usata in tutto il mondo: lache none di cui nonpiùLache none di cui nonpiù(fonte pixabey)Ad immaginarlo solo alcuni anni fa che avremmo avuto la possibilità di comunicare in maniera rapida, efficace e sicura, in tempo record, con amici, colleghi e parenti non ci avremmo creduto. Eppure la tecnologia ha fatto passi da gigante e, oggi, sono moltissime le applicazioni che ci consentono di tenerci in contatto in modo semplice e veloce.è sicuramente una di quelle se non la più famosa e offre un ...

Corriere : WhatsApp, in arrivo la funzione per i distratti: ti «ricorderà» di leggere un messaggio - slothjnv : whatsapp dovrebbe mettere la funzione di telegram di scegliere se salvare o no le foto perchè non è possibile che m… - Ggmar00 : RT @Corriere: WhatsApp, in arrivo la funzione per i distratti: ti «ricorderà» di leggere un messaggio - gldmvknae : RT @Corriere: WhatsApp, in arrivo la funzione per i distratti: ti «ricorderà» di leggere un messaggio - infoitscienza : La funzione di WhatsApp che tutti quanti stiamo aspettando potrebbe essere in arrivo -