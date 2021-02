VIDEO Medvedev-Tsitsipas, highlights semifinale Australian Open: il russo conquista la seconda finale Slam in carriera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev ha vinto meritatamente la seconda semifinale degli Australian Open 2021 contro Stefanos Tsitsipas. Il russo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 in 2 ore e 19 minuti. Per il 25enne nativo di Mosca si tratta della seconda finale Slam in carriera nella quale affronterà il favorito della vigilia Novak Djokovic. Nonostante Medvedev nelle dichiarazioni post partita abbia scaricato tutta la pressione sul campione serbo, il russo potrebbe diventare, in caso di successo, il primo giocatore dopo quasi 16 anni a vincere uno Slam andando oltre i “Big 3” e Andy Murray che hanno monopolizzato gli ultimi tre lustri. Di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniilha vinto meritatamente ladegli2021 contro Stefanos. Ilsi è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 7-5 in 2 ore e 19 minuti. Per il 25enne nativo di Mosca si tratta dellainnella quale affronterà il favorito della vigilia Novak Djokovic. Nonostantenelle dichiarazioni post partita abbia scaricato tutta la pressione sul campione serbo, ilpotrebbe diventare, in caso di successo, il primo giocatore dopo quasi 16 anni a vincere unoandando oltre i “Big 3” e Andy Murray che hanno monopolizzato gli ultimi tre lustri. Di ...

