Usa pronti a sedere al tavolo con l'Iran, ma non si sa con quale menù (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'amministrazione Biden l'ha presa un po' alla larga, dando segnali da lontano come le lunghe settimane lasciate passare prima dell'attesa telefonata a Benjamin Netanyahu, premier del principale paese alleato degli Usa in Medio Oriente. Ma alla fine la decisione è arrivata: gli Usa sono pronti a "discutere una via diplomatica per andare avanti" sul nodo del proprio ritorno al rispetto dell'accordo nucleare iraniano (Jcpoa), unilateralmente abbandonato da Trump nel 2018. E lo dichiarano raccogliendo un invito dell'Unione Europea, per un incontro con Teheran e agli altri partner dell'intesa (Parigi, Londra, Berlino, Mosca e Pechino). Biden l'aveva promesso nella sua campagna elettorale, che al Jcpoa ci sarebbe tornato, ma con una formula che già lasciava presagire l'impasse da veti incrociati in cui la questione è poi rimasta effettivamente bloccata nelle sue prime ...

